Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола

Туфан Садыгов, бывший инвестор подмосковных «Химок», оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненный запрет на любую футбольную деятельность, наложенный РФС.
Слушания по делу состоятся 14 октября, говорится в сообщении на официальном сайте CAS.
- РФС вынес пожизненный запрет в отношении Садыгова 7 ноября 2025 года.
- К тому моменту «Химки» завершили сезон-2024/25 на 12-й строчке в РПЛ и сохранили прописку в элитном дивизионе, но не сумели пройти лицензирование перед следующим чемпионатом.
- Весной 2025-го игроки и работники клуба неоднократно жаловались на долги по зарплатам и допускали возможность бойкота матчей.
Источник: CAS