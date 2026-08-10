Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола

Туфан Садыгов, бывший инвестор подмосковных «Химок», оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненный запрет на любую футбольную деятельность, наложенный РФС.

Слушания по делу состоятся 14 октября, говорится в сообщении на официальном сайте CAS.