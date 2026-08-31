Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»

Правый защитник «Крыльев Советов» Дани Фернандес рассказал, что сомневался перед заключением контракта с самарским клубом.

Сезон-2025/25 он провел в «Химках», которые были расформированы без выплаты долгов футболистам.

«Сначала я действительно боялся возвращаться в РПЛ, учитывая ситуацию с долгами. Но поговорил с агентом, и он заверил меня, что в России всe‑таки защищают права футболистов.

Не у всех клубов проблемы с финансированием, и «Химки» были скорее исключением. Поэтому я согласился и подписал контракт с «Крыльями».

А с бывшими партнерами по «Химкам» сейчас мало общаюсь. И мне показалось странным, что некоторые из них потом поехали играть в Турцию под руководством того же владельца клуба [Туфана Садыгова].

Но это вопрос скорее к ФИФА. Почему они разрешили ему продолжать свою деятельность уже в другой стране?! Это выглядело как минимум странно», – заявил 29-летний испанец.