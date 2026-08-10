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Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»

10 августа, 20:43
5

Представитель форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что вариант со «Спартаком» продолжает прорабатываться.

«Глобально, работа идeт не только над вариантом со «Спартаком». Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесeт большую пользу. Время ещe есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет каких-то движений в ту или иную сторону. Поживeм – увидим.

Артeм в прекрасной форме, тренируется, параллельно в различных турнирах по другим видам спорта выступает, вчера выиграл турнир по медиатеннису. Были полные трибуны, классная атмосфера, очень много лестных слов в его адрес звучало от людей. Мастер, что тут скажешь», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (5)
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NewLife
1786387721
Надоели🙄
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Plyash
1786390101
Человек - говно никому не нужен , токсичный и ядовитый , как бледная поганка .
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Андрей-Ершов-google
1786393195
Не в обиду спартаковским болельщикам, но не нужен Вам этот игрочишка. Что по-большому счету он умеет?
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Sergey9999
1786393838
Не нужен и точка!
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Александр.Т.
1786444693
Лукавит , Спартак уже даку взял , у зенита дельфин, Локо не возьмёт не только из-за нехватки денег , в динамо Сергеев Тюкавин , в ЦСКА возможно подумают , в Краснодаре тоже все в порядке
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