Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»

Представитель форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что вариант со «Спартаком» продолжает прорабатываться.

«Глобально, работа идeт не только над вариантом со «Спартаком». Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесeт большую пользу. Время ещe есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет каких-то движений в ту или иную сторону. Поживeм – увидим.

Артeм в прекрасной форме, тренируется, параллельно в различных турнирах по другим видам спорта выступает, вчера выиграл турнир по медиатеннису. Были полные трибуны, классная атмосфера, очень много лестных слов в его адрес звучало от людей. Мастер, что тут скажешь», – сказал Гольдман.