Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»

Представитель форварда Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что вариант со «Спартаком» продолжает прорабатываться.
«Глобально, работа идeт не только над вариантом со «Спартаком». Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесeт большую пользу. Время ещe есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет каких-то движений в ту или иную сторону. Поживeм – увидим.
Артeм в прекрасной форме, тренируется, параллельно в различных турнирах по другим видам спорта выступает, вчера выиграл турнир по медиатеннису. Были полные трибуны, классная атмосфера, очень много лестных слов в его адрес звучало от людей. Мастер, что тут скажешь», – сказал Гольдман.
- 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
Источник: Metaratings