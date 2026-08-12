Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»

«Црвена Звезда» попытается уговорить главного тренера Деяна Станковича передумать и остаться на своем посту.
После ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем БШ» (0:2) специалист сам подал в отставку.
Серб попрощался с игроками в раздевалке и покинул свой пост, из-за чего была отменена послематчевая пресс-конференция.
Во втором тайме матча Станковича удалили, после чего его освистали свои же фанаты. Уходя с поля, он повздорил с болельщиками.
- В первом матче «Црвена Звезда» проиграла 0:1.
- 47-летний Станкович возглавляет белградцев с декабря прошлого года. Ранее он был главным тренером «Спартака».
Источник: Direktno.