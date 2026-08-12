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Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»

12 августа, 08:15
8

«Црвена Звезда» попытается уговорить главного тренера Деяна Станковича передумать и остаться на своем посту.

После ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем БШ» (0:2) специалист сам подал в отставку.

Серб попрощался с игроками в раздевалке и покинул свой пост, из-за чего была отменена послематчевая пресс-конференция.

Во втором тайме матча Станковича удалили, после чего его освистали свои же фанаты. Уходя с поля, он повздорил с болельщиками.

  • В первом матче «Црвена Звезда» проиграла 0:1.
  • 47-летний Станкович возглавляет белградцев с декабря прошлого года. Ранее он был главным тренером «Спартака».

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Источник: Direktno.
Лига чемпионов Сербия. Суперлига Хапоэль БШ Црвена Звезда Станкович Деян
Комментарии (8)
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Garrincha58
1786515047
Ему бы нервишки подлечить слишком эмоциональный
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АЛЕКС 58
1786517554
Это уже не лечится!
Ответить
Юбиляр
1786517661
А, Вас Станкович, я попрошу остаться"!🤣
Ответить
САДЫЧОК
1786517883
Напыщенный пижон, как тренер. Футболистом был неплохим.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1786519532
Надорвал психику в свинарне, теперь по рукам пойдёт. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1786520664
Все! Ухожу, ухожу в монастырь! (c)
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