Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»

«Црвена Звезда» попытается уговорить главного тренера Деяна Станковича передумать и остаться на своем посту.

После ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Хапоэлем БШ» (0:2) специалист сам подал в отставку.

Серб попрощался с игроками в раздевалке и покинул свой пост, из-за чего была отменена послематчевая пресс-конференция.

Во втором тайме матча Станковича удалили, после чего его освистали свои же фанаты. Уходя с поля, он повздорил с болельщиками.