Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках

Российские клубы не сыграют в еврокубках в сезоне-2026/27. Исполком УЕФА утвердил список участников без представителей России, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Решение принято в связи с продолжающейся приостановкой участия российских сборных и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.