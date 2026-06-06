Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках

Российские клубы не сыграют в еврокубках в сезоне-2026/27. Исполком УЕФА утвердил список участников без представителей России, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
Решение принято в связи с продолжающейся приостановкой участия российских сборных и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.
- Отстранение действует с февраля 2022 года, когда УЕФА и ФИФА на неопределенный срок отстранили российские команды от международных соревнований.
- Россия по итогам завершившегося сезона заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 22,632 балла и при обычных обстоятельствах могла бы заявить четыре клуба в еврокубки.
- В РФС рассчитывают на снятие бана с России в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»