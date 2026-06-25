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  • «Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ

«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ

25 июня, 15:54
7

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, сообщил, что игрок подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.

Отличный вариант, хороший город, прекрасная команда. Уверен, что Денис принесет пользу как клубу, так и себе. Все должно быть хорошо», – сказал агент.

  • В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • В середине июня 28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Макаров Денис
Комментарии (7)
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FFR
1782392237
Отправил турецкий клуб в пердив и вернулся за Крыльями.😁
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Бумбраш
1782392373
Чего хейтить то??? Макаров футбольная проститутка,но это не хейт,это факт
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Томик
1782392957
Мы все очень переживали за вас обоих. Спать не мог, всё думал как там Макаров? Как его агент? А вы молодцы, в футбол играете.
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zigbert
1782393345
Интересное у него получилось путешествие. Не зря говорят что в гостях хорошо а дома лучше. Если и в Крыльях у него не получится то надо пенять только на себя.
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