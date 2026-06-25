«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, сообщил, что игрок подписал контракт с «Крыльями Советов».
«Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.
Отличный вариант, хороший город, прекрасная команда. Уверен, что Денис принесет пользу как клубу, так и себе. Все должно быть хорошо», – сказал агент.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- В середине июня 28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.
Источник: «РБ Спорт»