«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ

Алексей Бабырь, агент полузащитника Дениса Макарова, сообщил, что игрок подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.

Отличный вариант, хороший город, прекрасная команда. Уверен, что Денис принесет пользу как клубу, так и себе. Все должно быть хорошо», – сказал агент.