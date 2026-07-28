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Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном

28 июля, 00:27
9

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров ответил, похож ли он на бывшего игрока сборной Нидерландов Арьена Роббена.

– Твой тренер в «Кайсериспоре» сравнил тебя с Роббеном.

– Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.

– Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?

– Когда-то да.

– А сейчас?

– Все покажет сезон.

  • Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».
  • Этим летом россиянин подписал контракт с «Крыльями Советов».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Роббен Арьен Макаров Денис
Комментарии (9)
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Император 1
1785187977
Ты обычный обиженный нытик, ещё и самомненный.
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Mirak92
1785191960
При этом пошел на понижения в крылья. полупокер бестолковый
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DmitryViktorovich
1785209454
Ты ногтя с паровой ноги то роббена не стоишь...
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Garrincha58
1785215041
Даже одной сотой нет сходства
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FFR
1785217884
Отправил турецкий Кайсериспор в пердив и стал Роббеном? 🤣
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evgevg13
1785218870
Скоро лавровый венок себе оденет и станет в один ряд с шутом футбольным.
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odessakmv
1785219862
от скромности Макаров не умрет.........(или точнее макаренко, макарян или макаридзе)
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Иван Петров 1986
1785226705
Да он вообще лучший в мире, а все тренеры придурки, потому что не понимают этого.
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