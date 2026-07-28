Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров ответил, похож ли он на бывшего игрока сборной Нидерландов Арьена Роббена.

– Твой тренер в «Кайсериспоре» сравнил тебя с Роббеном.

– Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.

– Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?

– Когда-то да.

– А сейчас?

– Все покажет сезон.