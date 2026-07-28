Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров ответил, похож ли он на бывшего игрока сборной Нидерландов Арьена Роббена.
– Твой тренер в «Кайсериспоре» сравнил тебя с Роббеном.
– Нормально воспринял эти слова. Общались с тренером. У нас есть понимание футбола.
– Действительно ли левая Макарова похожа на левую Роббена?
– Когда-то да.
– А сейчас?
– Все покажет сезон.
- Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».
- Этим летом россиянин подписал контракт с «Крыльями Советов».
Источник: «Спорт-Экспресс»