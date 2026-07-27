Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров негативно высказался о бывшем главном тренере «Динамо» Ролане Гусеве.

– Ты скептически относишься к Ролану Гусеву. Как отреагируешь, если в будущем он возглавит клуб, в котором ты играешь?

– Никогда в жизни этого не будет. Почему? Просто он больше не возглавит клуб РПЛ.