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Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»

Сегодня, 14:18
10

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров негативно высказался о бывшем главном тренере «Динамо» Ролане Гусеве.

– Ты скептически относишься к Ролану Гусеву. Как отреагируешь, если в будущем он возглавит клуб, в котором ты играешь?

– Никогда в жизни этого не будет. Почему? Просто он больше не возглавит клуб РПЛ.

  • Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».
  • Гусев тренировал бело-голубых с лета 2023 года по май 2026 года: сначала входил в тренерский штаб, с 17 ноября 2025 года работал исполняющим обязанности главного тренера, а с 23 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года являлся полноценным главным тренером команды.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Макаров Денис Гусев Ролан
Комментарии (10)
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рылы
1785151351
да какой-нить акрон запросто может его взять, как и другие клубы с низа таблицы. и что тогда будет визжать макаркин?
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Иван Петров 1986
1785151781
Макаров, а ты сам то играть умеешь?
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Император 1
1785152062
Хватит желчь изливать, обиженка кривоногая.
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Просто-333
1785152369
Старая заноза в одном месте жить спокойно не даёт.
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evgevg13
1785153257
Вся культура Макарова, как человека налицо. Чем более посредственный, тем больше грязи льёт
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sochi-2013
1785154160
Макарка, чем за базар ответишь? ДырмамБыР, там еще в это время курьер пиццу приносил, всем интересно его мнение.
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Александр.Т.
1785157431
Макаров больше не когда не перейдет в топ клубы РПЛ)
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АЛЕКС 58
1785160966
Посредственность а не игрок,и как человек полное д.е.р.ьмо
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k611
1785168120
Обида гложет игрока. А вообще никогда не говори никогда. В своё время Дзюба обозвал Эмери "тренеришкой", теперь про еврокубковые достижения этого тренера все слышали...
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