Макаров – о Гусеве: «Он больше не возглавит клуб РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров негативно высказался о бывшем главном тренере «Динамо» Ролане Гусеве.
– Ты скептически относишься к Ролану Гусеву. Как отреагируешь, если в будущем он возглавит клуб, в котором ты играешь?
– Никогда в жизни этого не будет. Почему? Просто он больше не возглавит клуб РПЛ.
- Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».
- Гусев тренировал бело-голубых с лета 2023 года по май 2026 года: сначала входил в тренерский штаб, с 17 ноября 2025 года работал исполняющим обязанности главного тренера, а с 23 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года являлся полноценным главным тренером команды.
Источник: Sport24