Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал, что в турецком «Кайсериспоре» ему не платили зарплату.

«В «Кайсериспоре» мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.

За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос», – сказал Макаров.