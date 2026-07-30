Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал, что в турецком «Кайсериспоре» ему не платили зарплату.
«В «Кайсериспоре» мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.
За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос», – сказал Макаров.
- Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в «Кайсериспор».
- В турецком клубе он провел 13 матчей, но не отметился результативными действиями.
- Этим летом россиянин подписал контракт с «Крыльями Советов».
Источник: Sport24