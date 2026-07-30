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  • Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»

Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»

30 июля, 09:50
4

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал, что в турецком «Кайсериспоре» ему не платили зарплату.

«В «Кайсериспоре» мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.

За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос», – сказал Макаров.

  • Макаров выступал за «Динамо» с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в «Кайсериспор».
  • В турецком клубе он провел 13 матчей, но не отметился результативными действиями.
  • Этим летом россиянин подписал контракт с «Крыльями Советов».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Крылья Советов Кайсериспор Макаров Денис
Комментарии (4)
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SLADE2019
1785394877
Так прости им долг, если тебе смешно. Так нет, судиться собираешься.
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aldo conte
1785394928
Ни за что на свете, В игровом расцвете Не езжайте парни в Турцию играть. В Турции бомбилы и прочие дурилы.
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omosayeva
1785398807
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 14 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис»». Гарантии!
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