Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»

Вингер «Крыльев Советов» Денис Макаров назвал нападающего ПАОКа Федора Чалова одним из лучших форвардов России.

«Чалов – хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним – прекрасно. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?» – сказал Макаров.