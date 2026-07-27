Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»

Вингер «Крыльев Советов» Денис Макаров назвал нападающего ПАОКа Федора Чалова одним из лучших форвардов России.
«Чалов – хороший нападающий, один из лучших в России. Связка с ним – прекрасно. У всех бывают спады. Человек забивал «Реалу». Считаете, не идет карьера?» – сказал Макаров.
- Во второй половине сезона-2025/26 игроки выступали вместе за «Кайсериспор».
- 28-летний Макаров провел за турецкий клуб 13 матчей. 28-летний Чалов в 14 играх за «Кайсериспор» забил 2 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»