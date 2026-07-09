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  • Чалов – о состоянии после операции: «Даже самые примитивные движения даются с болью»

Чалов – о состоянии после операции: «Даже самые примитивные движения даются с болью»

Сегодня, 11:23
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Нападающий ПАОКа Федор Чалов рассказал о своем состоянии после операции на мениске.

«Восстановление, день 1: вчера сразу после операции было обманчивое ощущение, что уже завтра могу выписываться. Закончилось оно в 4 утра вместе с действием обезболивающего. А уже сегодня в обед появилось желание еще на ночь остаться в стационаре, боль после вмешательства (хоть и незначительного) очень сильная.

Уже сегодня принесли памятку с обязательными упражнениями для колена. Даже самые примитивные движения даются с болью, буду отслеживать ощущения и изменения, и возможно фиксировать их здесь. Вдруг кому-то, кто столкнется с травмой колена, пригодится (очень надеюсь что никому, всем здоровья 🫂). Как всегда на коленке📍», – написал Чалов.

  • Срок контракта 28-летнего форварда с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • В прошлом сезоне он провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола, сделал 1 ассист, а затем перешел на правах аренды в «Кайсериспор», где в 14 встречах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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Источник: телеграм-канал Fedor Chalov
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
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