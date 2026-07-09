Чалов – о состоянии после операции: «Даже самые примитивные движения даются с болью»

Нападающий ПАОКа Федор Чалов рассказал о своем состоянии после операции на мениске.

«Восстановление, день 1: вчера сразу после операции было обманчивое ощущение, что уже завтра могу выписываться. Закончилось оно в 4 утра вместе с действием обезболивающего. А уже сегодня в обед появилось желание еще на ночь остаться в стационаре, боль после вмешательства (хоть и незначительного) очень сильная.

Уже сегодня принесли памятку с обязательными упражнениями для колена. Даже самые примитивные движения даются с болью, буду отслеживать ощущения и изменения, и возможно фиксировать их здесь. Вдруг кому-то, кто столкнется с травмой колена, пригодится (очень надеюсь что никому, всем здоровья 🫂). Как всегда на коленке📍», – написал Чалов.