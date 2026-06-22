Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА

Дмитрий Баринов может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.

Полузащитника желает приобрести АЕК. Главный тренер Марко Николич хочет видеть Баринова в греческой команде.

АЕК и ЦСКА уже ведут переговоры по трансферу российского футболиста. Если клубы договорятся, греки начнут переговоры по личным условиям с Бариновым.