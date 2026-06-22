Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА

Дмитрий Баринов может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.
Полузащитника желает приобрести АЕК. Главный тренер Марко Николич хочет видеть Баринова в греческой команде.
АЕК и ЦСКА уже ведут переговоры по трансферу российского футболиста. Если клубы договорятся, греки начнут переговоры по личным условиям с Бариновым.
- Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года.
- Сумма трансфере составила 2 миллиона евро.
- 29-летний игрок подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.
Источник: «Чемпионат»