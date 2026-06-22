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Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА

Сегодня, 03:27
4

Дмитрий Баринов может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно.

Полузащитника желает приобрести АЕК. Главный тренер Марко Николич хочет видеть Баринова в греческой команде.

АЕК и ЦСКА уже ведут переговоры по трансферу российского футболиста. Если клубы договорятся, греки начнут переговоры по личным условиям с Бариновым.

  • Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года.
  • Сумма трансфере составила 2 миллиона евро.
  • 29-летний игрок подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Баринов Дмитрий Николич Марко
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1782088943
Избавляться от тормоза нужно.
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Mirak92
1782089624
Будет превосходно
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odessakmv
1782091394
взаимовыгодное решение
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Snek
1782094657
Гинер с Бабаевым так умеют. Купили за 2 ляма, продадут за 5.
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