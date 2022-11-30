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    Марко Николич

    Тренер
    Имя Марко
    Фамилия Николич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 20 июля 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.09.2021 Локомотив 1 : 1 Марсель
    30.09.2021 Лацио 2 : 0 Локомотив
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