Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини

Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини

Сегодня, 10:47

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об игровых подходах в команде при работе на посту главного тренера Владимира Федотова, Марко Николича и Фабио Челестини.

«При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. Мне было удобно и так, и так. Всe-таки у меня был опыт игры в Португалии с «пятeркой» сзади. Хотя, пожалуй, мне привычнее со схемой в четыре защитника.

У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. Это тоже круто, потому что так ты перехватываешь мяч ближе к чужим воротам. При этом Фабио требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не даeт расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата», – сказал Роша.

Еще по теме:
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Роша объяснил уход из ЦСКА 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аль-Джазира ЦСКА Роша Виллиан Федотов Владимир Николич Марко Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
Моуринью договорился с новым клубом
11:04
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
10:38
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают. Когда надо, соберутся»
10:29
1
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
10:05
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
09:30
Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой»
08:46
1
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
14
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»
08:26
Все новости
Все новости
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
1
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
13
Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею»
01:00
Мостовой объяснил результаты «Зенита»
Вчера, 23:48
2
Дивеев выбрал между чемпионством с ЦСКА и финалом ЧМ со сборной России
Вчера, 23:13
2
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
Вчера, 22:53
2
ВидеоЛахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна
Вчера, 22:36
3
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
Вчера, 22:25
17
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
Вчера, 21:38
2
«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за 18-летнего бразильца
Вчера, 21:10
4
Оценки Бубнова «Спартаку» за дерби с «Динамо» – есть 2 «двоечника»
Вчера, 20:48
3
Мостовой объяснил, что дает «Спартаку» поведение Станковича
Вчера, 20:30
1
Инвалида избили до смерти из-за спора о худшей команде Смолова
Вчера, 20:14
10
Реакция Угальде на возможность стать лучшим игроком КОНКАКАФ
Вчера, 19:57
Станковичу посоветовали «срочно ложиться в дурку»
Вчера, 19:47
6
Канчельскис посчитал, сколько команд «убил» Талалаев
Вчера, 19:30
4
Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду
Вчера, 19:17
2
Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго
Вчера, 19:03
13
ВидеоНепомнящий сделал оптимистичный вывод из голевой ошибки Акинфеева в матче с «Ростовом»
Вчера, 18:52
1
Семенов сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 18:32
1
ФотоИнформация о состоянии спартаковца Денисова, пролившего кровь в дерби с «Динамо»
Вчера, 18:22
2
Камоцци определил провальный летний трансфер «Спартака»
Вчера, 18:11
3
«Агония некогда могучего гегемона»: «Зениту» предрекли скорый крах
Вчера, 17:59
49
Дзюба определил лучшего футболиста
Вчера, 17:21
3
Логашов высказался о возможном чемпионстве «Балтики»
Вчера, 17:12
8
Спартаковец Литвинов прокомментировал скандальное поведение Станковича
Вчера, 17:01
6
Селюк посоветовал «Зениту» разогнать тренерский штаб
Вчера, 16:47
24
Медиалига запланировала приглашение Соловьева
Вчера, 16:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 