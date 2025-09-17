Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об игровых подходах в команде при работе на посту главного тренера Владимира Федотова, Марко Николича и Фабио Челестини.

«При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. Мне было удобно и так, и так. Всe-таки у меня был опыт игры в Португалии с «пятeркой» сзади. Хотя, пожалуй, мне привычнее со схемой в четыре защитника.

У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. Это тоже круто, потому что так ты перехватываешь мяч ближе к чужим воротам. При этом Фабио требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не даeт расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата», – сказал Роша.