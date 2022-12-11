Владимир Федотов
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 августа 1966
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 августа 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|ЦСКА
|2 : 1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|19.02.2023
|ЦСКА
|0 : 2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|23.02.2023
|ЦСКА
|3 : 0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|28.02.2023
|Краснодар
|1 : 0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|05.03.2023
|Сочи
|2 : 0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.03.2023
|ЦСКА
|4 : 0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 19 тур