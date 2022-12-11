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    Владимир Федотов

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Валентинович
    Фамилия Федотов
    Команда ЦСКА
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 августа 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 ЦСКА 2 : 1 Динамо Товарищеские матчи
    19.02.2023 ЦСКА 0 : 2 Рубин Товарищеские матчи
    23.02.2023 ЦСКА 3 : 0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала
    28.02.2023 Краснодар 1 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала
    05.03.2023 Сочи 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.03.2023 ЦСКА 4 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА 6 4 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2023 ЦСКА 1 : 0 Оренбург
    27.01.2023 ЦСКА 2 : 1 Партизан
    31.01.2023 ЦСКА 6 : 0 Алания
    11.02.2023 ЦСКА 1 : 1 Ахмат
    15.02.2023 ЦСКА 2 : 1 Динамо
    19.02.2023 ЦСКА 0 : 2 Рубин
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