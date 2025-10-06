Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»

В числе кандидатов на место главного тренера «Оренбурга» находится Владимир Федотов.
Ранее сообщалось, что на этот пост претендуют также Сергей Игнашевич и Алексаандр Кержаков.
Руководству «Оренбурга» больше всего импонирует вариант с Игнашевичем. Это объясняется тем, что генеральный директор клуба Кирилл Волженкин ранее уже работал с ним в «Балтике» и положительно оценивает этот опыт совместной работы.
- Владимир Слишкович был уволен с поста главного тренера команды 5 октября.
- «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками после 11 туров.
- Последним клубом 59-летнего Федотова был ЦСКА, который он покинул в июне 2024 года.
Источник: Sport24