  • Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году

Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году

Сегодня, 18:27
2

Президент РФС Александр Дюков рассказал о перспективах возвращения российских команд в международные турниры.

  • Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.

– Какая ситуация с допуском российских команд к международным соревнованиям на текущий момент?

– Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА и УЕФА в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперeд в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям.

До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно – к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта.

Исходим из того, что в следующем году, вслед за МОК, международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях.

ФИФА и УЕФА были первыми федерациями по командным игровым видам спорта, которые приняли решения о допуске российских спортсменов в конце 2023 года. Речь шла о сборных U‑17.

ФИФА приняла решение об отмене отстранения от участия российских команд U‑17 в международных соревнованиях. У УЕФА было два решения – отменить запрет и найти техническое решение, чтобы наши команды смогли играть. Это решение не было реализовано.

Но мы надеемся, что с учетом рекомендаций МОК будет найдена возможность для того, чтобы на следующей жеребьевке включить наши команды в соответствующие группы. Также ожидаем такие решения от ФИФА.

– РФС уже обсуждал рекомендации МОК с ФИФА?

– Да, но поскольку рекомендация МОК была принята в декабре, предметный диалог возможен в 2026 году. ФИФА в декабре проводила большие мероприятия – совет ФИФА в Дохе, Кубок арабских наций и Межконтинентальный кубок. Надо учитывать и рождественские праздники.

Декабрь – не лучшее время для обстоятельных и детальных переговоров. Те контакты и общение, которое было, говорят о том, что ФИФА и УЕФА положительно оценивают решение МОК, хотя оно не является для них обязательным.

– Планируете ли вы принять участие в конгрессах ФИФА и УЕФА? Может ли эта работа помочь в вопросе возвращения команд к официальным международным турнирам?

– Да, планирую. Участие в работе этих организаций – это, в том числе, возможность обсудить вопрос нашего возвращения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
ZAITZEFF2011
1766764079
И тут Дюков проснулся...
СильныйМозг
1766765193
Спартак к позору готов.
