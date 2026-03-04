Тедеско сорвал зимний трансфер ЦСКА

Вингер «Фенербахче» Огуз Айдын действительно был близок к переходу в ЦСКА прошедшей зимой.

По словам экс-футболиста «Рубина» Хасана Кабзе, сделку заблокировал главный тренер турецкой команды Доменико Тедеско, с 2019 по 2021 год работавший в «Спартаке».

– Есть ли какой‑то молодой турецкий парень, о котором мы все скоро узнаем?

– ЦСКА интересовался Айдыном из «Фенербахче», и он мог бы успешно выступать в РПЛ. Ему только 25, но он уже очень качественный футболист.

Тедеско не позволил ему перейти в ЦСКА. Я разговаривал с Айдыном. Он хотел перейти в армейский клуб, но Тедеско сказал ему: «Я в тебе нуждаюсь, можешь остаться».

Айдын мог бы играть в ЦСКА, «Зените», «Локомотиве». Я знаю, что требуется для российского чемпионата. Он хорош в силовой борьбе, очень умен, у него есть нужные качества.