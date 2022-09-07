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    Доменико Тедеско

    Тренер
    Имя Доменико
    Фамилия Тедеско
    Команда Бельгия
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 сентября 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бельгия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Швеция 0 : 0 Бельгия
    17.06.2023 Бельгия 0 : 0 Австрия
    20.06.2023 Эстония 0 : 0 Бельгия
    09.09.2023 Азербайджан 0 : 0 Бельгия
    12.09.2023 Бельгия 0 : 0 Эстония
    13.10.2023 Австрия 0 : 0 Бельгия
    16.10.2023 Бельгия 0 : 0 Швеция
    19.11.2023 Бельгия 0 : 0 Азербайджан
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