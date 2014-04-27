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Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
Германия
12 сентября 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
20 сентября
3
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
17 сентября
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
16 сентября
4
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
16 сентября
7
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
15 сентября
9
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
«Боруссия М» рассматривает двух экс-тренеров РПЛ
19 мая
4
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
14 мая
4
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
28 апреля
6
Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию
28 апреля
1
Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона
27 апреля
14
Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»
14 марта
7
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Тедеско сорвал зимний трансфер ЦСКА
4 марта
1
Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности
15 февраля
7
«Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами
11 февраля
6
Фото
Чемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Видео
Тедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
2025.12.24 11:29
6
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
2025.12.14 11:31
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