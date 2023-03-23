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Доменико Тедеско
Материалы
Доменико Тедеско - материалы
Германия
12 сентября 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Кто лучший молодой тренер мира? В топ-7 попал бывший тренер «Спартака»
В рейтинге те, кто младше 40 лет.
23.03.2023 14:27
Ужасный старт сезона для Тедеско: много поражений, постоянные конфликты с лидерами – теперь он близок к увольнению
Второй сезон был хороший только в «Спартаке».
07.09.2022 00:51
В московских клубах РПЛ волна перестановок. Уходят руководители и тренеры
Кто будет прогрессировать?
13.01.2021 21:07
7
«Спартак» сыграл самый позорный матч сезона
Таким слабым при Тедеско он еще не был.
16.12.2020 22:41
32
«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор
«Это наша земля».
12.12.2020 22:25
28
После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
Сам Жоазиньо говорит, что никакой драки не было.
12.12.2020 19:39
Кокорин провел лучший матч за «Спартак», но остается без голов с игры. Что мешает забивать?
Неудобная позиция, травмы или слишком мало времени прошло.
29.11.2020 23:20
9
«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
Клуб планировал обращение на «Матч ТВ».
31.10.2020 15:53
Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?
Вот – отвечаем.
11.10.2020 11:47
15
Худший сезон «Спартака» – сейчас или в 2003 году? Они во многом похожи
Молодые звезды, молодые тренеры, жалобы на судей и ужасные результаты.
14.07.2020 22:39
9
Тедеско в РПЛ – это ужасные результаты, психозы и удаления, подставы
Ох.
12.07.2020 11:39
52
Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»
Щедрый Томас Цорн.
30.01.2020 12:42
35
Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?
Экспресс-итоги по первым семи матчам Доменико в РПЛ.
08.12.2019 22:31
Тедеско в России получает много карточек. Следующая обернется для него дисквалификацией
Такого в нашем футболе еще не было.
13.11.2019 15:39
11
Первый матч Тедеско в «Спартаке»: частая смена позиций, замены наконец-то усиливают игру, но глобальных изменений нет
Нулевая ничья.
19.10.2019 18:30
13
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