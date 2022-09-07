Тедеско не проваливал второй сезон только в «Спартаке»: сейчас он близок к увольнению из «Лейпцига»

«Лейпциг» неожиданно плохо стартовал в Лиге чемпионов. Первый тур – поражение от донецкого «Шахтера» 1:4. Накладываем на это поражение отвратительные результаты в чемпионате – и получаем ужасный коктейль:

• Заваленное начало сезона в ЛЧ – done.

• Пять матчей в чемпионате = пять очков и всего лишь одиннадцатое место.

• Если говорить об общей статистике, то всего две победы в восьми играх сезона. Это худший старт клуба за все время в высшей лиге.

• Плюс личные конфликты Тедеско в команде. На него серьезно обиделся Конрад Лаймер, потому что Тедеско не отпустил его летом. Плюс у тренера конфликт с другим лидером – Эмилем Форсбергом, который теперь остается в запасе. Еще одна ссора с Тедеско конвертировалась в трансфер – «Хоффенхайм» арендовал Анхелиньо с правом выкупа за 20 млн.

• Вообще Тедеско жесток в послематчевых интервью и в этом сезоне достаточно часто намекает на пассивность игроков. Немецкие инсайдеры говорят, что футболистов «Лейпцига» бесит, что их тренер не видит собственных ошибок, но спихивает всю вину на них.

Что хочется сказать.

Во-первых, хаос во втором сезоне в команде – нормальная история для Тедеско. После успешного первого сезона в «Шальке» он рассорился с Бенедиктом Хеведесом и начал проваливаться. В «Спартаке» все было более-менее нормально. В «Лейпциге» – вот такая ситуация.

Во-вторых, множество журналистов пишут, что «Лейпциг» рассмотрит целесообразность сотрудничества с Тедеско. Kicker даже говорит, что есть кандидат на смену – Марко Розе. Правда, вместе с ним в клуб может прийти на место спортдира Макс Эберль, который знаком с Розе по работе в «Боруссии» М.

Фабрицио Романо говорит, что решение по Тедеско руководство «Лейпцига» примет в самое ближайшее время после поражения от «Шахтера».

Текст: Илья Егоров

Фото: dpa/Global Look Press