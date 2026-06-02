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Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не вручат орден

2 июня, 11:59
24

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступления вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который во второй раз выиграл Лигу чемпионов.

«Чужой клуб, но играет наш парень. И вот поздравляешь не нашу команду, за которой не сильно следишь. Думаю, большинство людей в России вряд ли следят за игрой клуба из Франции. Только эпизодически узнаeм из новостей. Понятно, что Сафонов внeс большой вклад в победу. Мы его поздравляем. Он молодец.

Важно, чтобы Сафонов был в составе сборной России. Когда мы будем допущены до всех соревнований, надеюсь, он будет играть в составе. Тогда его будем поздравлять. В Европе он пока приобретает мировой уровень.

Здесь нашим ребятам везeт меньше, потому что они не выступают на таком уровне. Потом Сафонов будет спасать команду от голов, которые трудно взять. Этот опыт будет нужен, чтобы выигрывать на международных соревнованиях.

Что касается орденов, то надо быть осторожнее. Не говорю, что Сафонов не достоин, но если вручить, то те же ветераны спорта поделятся на две половины. Есть процедура, за какие заслуги спортсмена награждают.

Лига чемпионов будет вне этого списка и регламента. Всe прописано, за что давать орден. Этот случай точно не подходит. Входит игра за сборную. Есть орден за выдающиеся заслуги. Понятно, что федерация может сделать исключение.

Если сделать исключение, то начнутся споры. Вспомните, когда сборной России по футболу дали заслуженных мастеров спорта после чемпионата мира 2018 года. Какой тогда стоял хайп.

Как раз ветераны высказывались против, возмущались, что это незаслуженно. Думаю, Сафонов ещe получит свой орден, играя за сборную России. Болельщикам не надо бежать впереди спортсменов, которые хотят получать только заработанные награды», – сказала Журова.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (24)
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Бумбраш
1780393083
Какой орден? За что? В Госдуме перегрелись что ли?
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Garrincha58
1780393904
Нужен ему ваш орден у него есть титул дважды победитель ЛЧ и этим всё сказано У нас ордена и звания раздают за выход в четверть финал ЧМ, а победителям ЛЧ нет какая разница за какой он клуб играл он представлял наш футбол на международной арене
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АЛЕКС 58
1780394465
Наверное Кафанов с Галицким просили наградить Мотьку. Пусть Макрона попросят
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Красногвардейчик
1780394559
На звезду себе повесь этот орден, мокрощелка!!! После ваших дебильных законов против футбола в России
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zigbert
1780394714
Видно что Журова далека от футбола. Зачем здесь ее высказывания.
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Mirak92
1780395079
Сколько желчи у наших, прям отвращение вызывает. Порадуйтесь за парня, полуехты противные
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Cleaner
1780395376
Журова, за твоими выступлениями точно не следили. А вот за игрой ПСЖ и Матвея следят все болельщики в России. Сиди тихо в Думе и не раздавай глупых интервью. Они раздражают граждан России...(((
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evgevg13
1780395890
Полностью согласен со всеми ниже высказавшимися. И добавить нечего. Один только долбо..б иуда Алексян 58 как всегда нечистотами брызжет. Видимо родственник Журовой по мышлению.
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Loko_Roma
1780396673
Потому что его вручат Адаму
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Бекен
1780488420
Журова права сто раз, то что ПСЖ выиграл ЛЧ, это заслуга всей команды, да Сафонов хорошо стоял на страже ворот, но не более того, поэтому никаких орденов и тем более званий. И это не обсуждается и точка.
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