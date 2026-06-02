Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не вручат орден

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступления вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который во второй раз выиграл Лигу чемпионов.

«Чужой клуб, но играет наш парень. И вот поздравляешь не нашу команду, за которой не сильно следишь. Думаю, большинство людей в России вряд ли следят за игрой клуба из Франции. Только эпизодически узнаeм из новостей. Понятно, что Сафонов внeс большой вклад в победу. Мы его поздравляем. Он молодец.

Важно, чтобы Сафонов был в составе сборной России. Когда мы будем допущены до всех соревнований, надеюсь, он будет играть в составе. Тогда его будем поздравлять. В Европе он пока приобретает мировой уровень.

Здесь нашим ребятам везeт меньше, потому что они не выступают на таком уровне. Потом Сафонов будет спасать команду от голов, которые трудно взять. Этот опыт будет нужен, чтобы выигрывать на международных соревнованиях.

Что касается орденов, то надо быть осторожнее. Не говорю, что Сафонов не достоин, но если вручить, то те же ветераны спорта поделятся на две половины. Есть процедура, за какие заслуги спортсмена награждают.

Лига чемпионов будет вне этого списка и регламента. Всe прописано, за что давать орден. Этот случай точно не подходит. Входит игра за сборную. Есть орден за выдающиеся заслуги. Понятно, что федерация может сделать исключение.

Если сделать исключение, то начнутся споры. Вспомните, когда сборной России по футболу дали заслуженных мастеров спорта после чемпионата мира 2018 года. Какой тогда стоял хайп.

Как раз ветераны высказывались против, возмущались, что это незаслуженно. Думаю, Сафонов ещe получит свой орден, играя за сборную России. Болельщикам не надо бежать впереди спортсменов, которые хотят получать только заработанные награды», – сказала Журова.