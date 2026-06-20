Сафонов признался в вопиющем нарушении режима

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что нарушил режим сна. Он смотрел матч по CS:GO, находясь в Южной Корее.
«Думал записать вам видос, что у нас ранний подъем и перелет по Корее. Но вчера до 4 утра по местному смотрели четвертьфинал по CS и бесконечные допы.
Так что мое лицо не готово к публикациям в интернетах.
Team Spirit, я в своем отпуске не собираюсь кататься на эмоциональных качелях. Что-то будем делать с тем фактом, что нервные клетки не восстанавливаются? Спасибо.
И, конечно же, с победой! Удачи в полуфинале! Но боюсь, что матч, начатый в 2 ночи по местному, мы уже не осилим», – написал Сафонов.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- Сейчас игрок в отпуске.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова