Сафонов признался в вопиющем нарушении режима

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что нарушил режим сна. Он смотрел матч по CS:GO, находясь в Южной Корее.

«Думал записать вам видос, что у нас ранний подъем и перелет по Корее. Но вчера до 4 утра по местному смотрели четвертьфинал по CS и бесконечные допы.

Так что мое лицо не готово к публикациям в интернетах.

Team Spirit, я в своем отпуске не собираюсь кататься на эмоциональных качелях. Что-то будем делать с тем фактом, что нервные клетки не восстанавливаются? Спасибо.

И, конечно же, с победой! Удачи в полуфинале! Но боюсь, что матч, начатый в 2 ночи по местному, мы уже не осилим», – написал Сафонов.