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Сафонов признался в вопиющем нарушении режима

Сегодня, 12:38
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что нарушил режим сна. Он смотрел матч по CS:GO, находясь в Южной Корее.

«Думал записать вам видос, что у нас ранний подъем и перелет по Корее. Но вчера до 4 утра по местному смотрели четвертьфинал по CS и бесконечные допы.

Так что мое лицо не готово к публикациям в интернетах.

Team Spirit, я в своем отпуске не собираюсь кататься на эмоциональных качелях. Что-то будем делать с тем фактом, что нервные клетки не восстанавливаются? Спасибо.

И, конечно же, с победой! Удачи в полуфинале! Но боюсь, что матч, начатый в 2 ночи по местному, мы уже не осилим», – написал Сафонов.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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