Стало известно, почему бразильцы «обожают» Сафонова

Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос рассказал о любви соотечественников к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

– Правда, что после победы «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка над «Фламенго» российский вратарь Матвей Сафонов стал героем в Бразилии?

– «Фламенго» и «Коринтианс» – это две самые популярные команды в нашей стране. И, поскольку Сафонов переиграл «Фламенго», я его обожаю! Думаю, многие бразильцы руководствуются теми же принципами.

– Наверняка вы знаете Льва Яшина...

– Разумеется. Одна из моих любимых фотографий – момент, где Яшин не позволяет Пеле забить головой. Она очень известная.

– Как считаете, Сафонов способен играть на том же уровне, что и Яшин?

– Надеюсь, он достигнет таких же высот. Уверен, каждый человек хочет видеть спортсменов самого высокого уровня, соревнующихся между собой. Сафонов – один из таких спортсменов.