«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»

«Краснодар» сделал предложение о переходе атакующего полузащитника «Нанта» Яссина Бенхаттаба.

Вторую половину прошлого сезона 23-летний француз провел в аренде в «Реймсе».

В составе шампанцев Бенхаттаб принял участие в 13 матчах.

Арендное соглашение включало опцию выкупа за 5 миллионов евро.

Несколько французских клубов наводили справки об игроке, но не стали делать предложение. Нидерландский «Утрехт» также проявлял интерес, однако до конкретных действий не дошло.

В итоге «Краснодар» перешел к решительным шагам и направил предложение, превышающее 3 миллиона евро. Руководство российского клуба уверено в скором завершении сделки.