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Нидерланды. Эредивизие
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Утрехт
€ 30,85 млн
Утрехт
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Галгенваард
Сайт:
http://www.fcutrecht.nl/
Тренер:
Михаэль Зильбербауэр
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Утрехт» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
«Аякс» избежал первого пропуска еврокубков за 36 лет
25 мая
«ПСВ» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
3 апреля
«Утрехт» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45
21 марта
«Твенте» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Утрехт» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
21 февраля
«Гронинген» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.77
13 февраля
«НЕК» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
10 февраля
«Утрехт» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
7 февраля
Фото
«Байер» отдал в аренду украинского футболиста
30 января
1
Трансляция
«Селтик» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Селтик» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.9
28 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Утрехт» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.85
21 января
«Утрехт» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.65
2025.12.20 09:51
Трансляция
«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 19:35
«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.10 09:23
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Трансляция
«Бетис» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025
2025.11.27 21:50
«Утрехт» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.11.08 12:47
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Трансляция
«Утрехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 19:35
«АЗ Алкмаар» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.60
2025.10.26 09:06
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
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