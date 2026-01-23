Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты

Завершилась вторая половина матчей 7-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.
Продолжается только встреча «Утрехта» и «Генка», которые начали играть позже из-за беспорядков на трибунах.
Лига Европы. 7 тур
Рейнджерс - Лудогорец - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Диоманде, 33.
Рома - Штутгарт - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Писилли, 40; 2:0 - Н. Писилли, 90+3.
Зальцбург - Базель - 3:1 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Алайбегович, 4; 2:0 - К. Алайбегович, 12; 3:0 - Ф. Кретциг, 35; 3:1 - Д. Агбонифо, 56.
Динамо Загреб - ФКСБ - 4:1 (5:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Бакрар, 7; 2:0 - Д. Бельо, 11; 3:0 - Д. Бельо, 11; 4:0 - Д. Бельо, 11; 5:0 - Д. Бельо, 11; 5:1 - Д. Бирлигеа, 42; 6:1 - Д. Бельо, 71; 7:1 - С. Куленович, 90+3.
Брага - Ноттингем Форест - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Р. Йетс, 54 (в свои ворота).
Удаления: нет - Э. Андерсон, 90+5.
Незабитые пенальти: нет - М. Гиббс-Уайт, 53.
Ницца - Гоу Эхед Иглс - 3:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ш. Ванхутте, 10; 2:0 - Т. Гувейя, 41; 3:0 - Т. Гувейя, 59; 3:1 - F. Stokkers , 68.
Ференцварош - Панатинаикос - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Деле, 62 (с пенальти); 1:1 - А. Зарури, 86.
Сельта - Лилль - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Сведберг, 1; 2:0 - К. Старфельт, 69; 2:1 - О. Жиру, 86.
Удаления: У. Сотело, 29 - нет.
Источник: «Бомбардир»