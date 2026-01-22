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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Рома - Штутгарт
Рома - Штутгарт: обзор матча 22 января 2026
Рома
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
40'
Н. Писилли
90+3'
Н. Писилли
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Штутгарт
Завершен
ГОЛ! 2:0!
Никколо Писилли
Пас отдал
Пауло Дибала
90'
+3
90'
+5'
Желтая карточка
Зеки Челик
87'
85'
Желтая карточка
Юлиан Хабот
(подножка)
Замена
Джанлука Манчини
️️️️➡️️
Матиас Соуле
84'
82'
Замена
Y. Spalt
️️️️➡️️
Чема Андрес
82'
Замена
Йоша Вагноман
️️️️➡️️
Лоранс Ассиньон
Замена
Пауло Дибала
️️️️➡️️
Лоренцо Пеллегрини
72'
Замена
Уэсли
️️️️➡️️
Константинос Цимикас
72'
70'
Замена
Бадредин Буанани
️️️️➡️️
Максимилиан Миттельштадт
70'
Замена
Эрмедин Демирович
️️️️➡️️
Крис Фюрих
Замена
Бриан Кристанте
️️️️➡️️
Куадио Коне
60'
Замена
Эван Н'Дика
️️️️➡️️
Ян Зиолковски
60'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Никколо Писилли
Пас отдал
Матиас Соуле
40'
18'
Желтая карточка
Максимилиан Миттельштадт
(подножка)
Показать весь матч
Live: Рома - Штутгарт
Поле
Текстовая версия
90'
Момент не реализован! ermedin demirovic (VfB Stuttgart).
90'
Пауза окончена. Матч продолжается.
89'
Пауза в матче. Травму получил Джанлука Манчини (Рома)
87'
zeki celik (Рома) получил желтую карточку за фол.
87'
Джейми Левелинг (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил zeki celik (Рома).
87'
Момент не реализован! Уэсли (Рома). Пас отдал Девин Ренш.
85'
Джанлука Манчини (Рома) в офсайде.
84'
Юлиан Хабот (VfB Stuttgart) получил желтую карточку за фол.
84'
Правила нарушил Юлиан Хабот (VfB Stuttgart).
84'
Эван Фергюсон (Рома) заработал штрафной в атаке.
83'
Замена у команды Рома. matias soule ушел, Джанлука Манчини вышел.
82'
Замена у команды VfB Stuttgart. chema andres ушел, Y. Spalt вышел.
81'
Замена у команды VfB Stuttgart. Лоранс Ассиньон ушел, Йоша Вагноман вышел.
80'
Пауло Дибала (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Правила нарушил Рамон Хендрикс (VfB Stuttgart).
79'
Эван Н'Дика отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
79'
ermedin demirovic (VfB Stuttgart) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал chema andres.
78'
Девин Ренш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
76'
zeki celik (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
75'
Правила нарушил Пауло Дибала (Рома).
75'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
niccolo pisilli (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил chema andres (VfB Stuttgart).
73'
Замена у команды Рома. Лоренцо Пеллегрини ушел, Пауло Дибала вышел.
72'
Замена у команды Рома. kostas tsimikas ушел, Уэсли вышел.
70'
Замена у команды VfB Stuttgart. maximilian mittelstadt ушел, Бадредин Буанани вышел.
70'
Замена у команды VfB Stuttgart. chris fuhrich ушел, ermedin demirovic вышел.
70'
Момент не реализован! Джейми Левелинг (VfB Stuttgart). Пас отдал Атакан Каразор.
69'
maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил zeki celik (Рома).
68'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Пауза в матче. Травму получил (VfB Stuttgart)
67'
Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал chema andres.
62'
Момент не реализован! Джейми Левелинг (VfB Stuttgart).
61'
Эван Н'Дика (Рома) сыграл рукой.
60'
Замена у команды Рома. manu kone ушел, Бриан Кристанте вышел.
59'
Замена у команды Рома. jan ziolkowski ушел, Эван Н'Дика вышел.
58'
Момент не реализован! Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
58'
Удар заблокирован. Бил chris fuhrich (VfB Stuttgart).
57'
Правила нарушил jan ziolkowski (Рома).
57'
Дениз Ундав (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
52'
Джейми Левелинг (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил manu kone (Рома).
50'
Момент не реализован! jan ziolkowski (Рома). Навешивал Лоренцо Пеллегрини с углового.
49'
Юлиан Хабот отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
49'
Удар заблокирован. Бил Эван Фергюсон (Рома). Ассистент - manu kone..
48'
Момент не реализован! matias soule (Рома). Пас после быстрого прохода сделал Миле Свилар.
47'
Миле Свилар отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
47'
Дениз Ундав (VfB Stuttgart) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Проникающий пас делал Финн Ельч.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1
43'
Лоренцо Пеллегрини (Рома) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alexander nubel (VfB Stuttgart). Пас отдал kostas tsimikas.
41'
Даниэле Гиларди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст VfB Stuttgart.
40'
Гол! 1:0! Забил niccolo pisilli (Рома). Проникающий пас сделал matias soule.
40'
Лоренцо Пеллегрини (Рома) заработал штрафной в атаке.
40'
Правила нарушил Юлиан Хабот (VfB Stuttgart).
39'
Эван Фергюсон (Рома) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал alexander nubel (VfB Stuttgart). Пас отдал Девин Ренш.
38'
Лоренцо Пеллегрини (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
38'
Правила нарушил Финн Ельч (VfB Stuttgart).
37'
Момент не реализован! Дениз Ундав (VfB Stuttgart). Пас отдал Юлиан Хабот.
34'
Правила нарушил Юлиан Хабот (VfB Stuttgart).
34'
Эван Фергюсон (Рома) заработал штрафной на правом фланге.
34'
chris fuhrich (VfB Stuttgart) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал chema andres.
33'
Джейми Левелинг (VfB Stuttgart) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал Дениз Ундав.
32'
Правила нарушил manu kone (Рома).
32'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
31'
Лоренцо Пеллегрини (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Лоранс Ассиньон (VfB Stuttgart).
30'
Правила нарушил manu kone (Рома).
30'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
29'
Юлиан Хабот (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Эван Фергюсон (Рома).
27'
Юлиан Хабот отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
27'
niccolo pisilli (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Дениз Ундав (VfB Stuttgart).
26'
Правила нарушил Джейми Левелинг (VfB Stuttgart).
26'
Даниэле Гиларди (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил manu kone (Рома).
24'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Момент не реализован! matias soule (Рома).
20'
Удар заблокирован. Бил Эван Фергюсон (Рома).
19'
Момент не реализован! matias soule (Рома). Пас отдал niccolo pisilli.
18'
maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart) получил желтую карточку за фол.
18'
Правила нарушил maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart).
18'
Девин Ренш (Рома) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Удар заблокирован. Бил chema andres (VfB Stuttgart). Длинный пас делал maximilian mittelstadt..
16'
Джейми Левелинг (VfB Stuttgart) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Правила нарушил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
15'
Правила нарушил manu kone (Рома).
15'
Атакан Каразор (VfB Stuttgart) заработал штрафной в атаке.
6'
Удар заблокирован. Бил Джейми Левелинг (VfB Stuttgart). Ассистент - Атакан Каразор..
2'
Момент не реализован! maximilian mittelstadt (VfB Stuttgart). Пас отдал chris fuhrich.
2'
Удар заблокирован. Бил Дениз Ундав (VfB Stuttgart). Проникающий пас сделал Джейми Левелинг..
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
7
L. Penna
ЦП
5
Mirza Ćatović
ЦП
24
Christopher Olivier
ЦП
56
Y. Spalt
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
24
Зиолковски
87
Гиларди
2
Ренш
12
Цимикас
2
Челик
17
Коне
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Соуле
11
Фергюсон
3-2-1-1-2
33
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
22
Ассиньон
7
Миттельштадт
30
Андрес
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
24
Зиолковски
5
Н'Дика
5
Н'Дика
24
Зиолковски
18
Соуле
23
Манчини
23
Манчини
18
Соуле
12
Цимикас
43
Уэсли
43
Уэсли
12
Цимикас
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
30
Андрес
56
56
30
Андрес
7
Миттельштадт
27
Буанани
27
Буанани
7
Миттельштадт
10
Фюрих
10
Демирович
10
Демирович
10
Фюрих
Остались в запасе
Рома
Штутгарт
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
7
L. Penna
ЦП
5
Mirza Ćatović
ЦП
24
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
79
Edoardo Morucci
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
44
Florian Hellstern
ВР
4
Maximilian Herwerth
ЦЗ
7
L. Penna
ЦП
5
Mirza Ćatović
ЦП
24
Christopher Olivier
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Рома
Точно не сыграют
Анхелиньо
ЛЗ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Томмазо Бальданци
АП
Артем Довбик
ЦФ
Дониелл Мален
ЦФ
Девис Васкес
ВР
Робинио Ваз
ЦФ
Radosław Żelezny
ВР
Штутгарт
Точно не сыграют
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
Ноа Дарвих
АП
Стефан Дрляча
ВР
Билал Эль-Ханнус
АП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Тиагу Томаш
ЦФ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Николас Нартей
ЦП
Ангело Стиллер
ОП
Джастин Диль
ЦФ
Лазар Йованович
АП
Лука Жакес
ЦЗ
Жереми Аревало
ЦФ
Статистика матча Рома - Штутгарт
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
458
451
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.89
-0.89
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Олимпико
Посещаемость:
65183
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