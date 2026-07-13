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«Рома» продлила контракт с чемпионом мира

Сегодня, 15:39

Пауло Дибала продлил контракт с «Ромой» до лета 2027 года.

32-летний аргентинский нападающий подписал новое соглашение с римским клубом, сообщается на официальном сайте «Ромы». Предыдущий договор истекал этим летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, опция автоматического продления в контракт не включена. Заработная плата Дибалы составит чуть менее 3 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

  • Аргентинец выступает за «Рому» с июля 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса».
  • В прошлом сезоне Серии А Дибала провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
  • Дибала – чемпион мира 2022 года.

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Источник: официальный сайт «Ромы»
Италия. Серия А Аргентина. Примера Рома Дибала Пауло
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