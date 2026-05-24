Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба

Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба

24 мая, 13:19

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в финале Кубка Германии со «Штутгартом» (3:0), довел число своих голов за клуб до 146.

Англичанин вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории мюнхенцев.

Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На 6-м месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.

У лучшего бомбардира в истории «Баварии» Герда Мюллера на счету 570 голов.

  • 32-летний Кейн провел третий сезон в мюнхенской команде после перехода из «Тоттенхэма».
  • У него 147 матчей за клуб. Его средняя результативность в «Баварии» составляет 0,99 гола за игру.

Источник: Transfermarkt
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария Кейн Гарри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
8
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
11
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
9
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
11
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
3
Все новости
Все новости
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
24 мая
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
23 мая
4
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
24 апреля
1
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
12 февраля
Кубок Германии. «Бавария» выбила «РБ Лейпциг» и стала последним полуфиналистом
12 февраля
Кубок Германии. «Байер» выбил дортмундскую «Боруссию»
2025.12.03 00:58
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Кельн» в гостях (4:1), Кейн сделал дубль
2025.10.30 00:38
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
Стал известен второй финалист Кубка Германии
2025.04.02 23:41
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
2025.02.06 01:34
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
2024.12.05 01:51
Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии
2024.12.04 09:10
Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»
2024.12.04 08:05
1
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от «Байера», Кейн снова не выиграл трофей
2024.12.04 00:48
1
38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере
2024.12.03 23:47
1
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона
2024.08.17 20:51
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
2024.08.16 23:59
«Матч ТВ» вернул права на показ Кубка Германии: подробности
2024.08.09 15:00
4
Клубы Бундеслиги узнали соперников по 1-му раунду Кубка Германии
2024.06.02 14:45
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 