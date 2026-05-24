Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в финале Кубка Германии со «Штутгартом» (3:0), довел число своих голов за клуб до 146.

Англичанин вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории мюнхенцев.

Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На 6-м месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.

У лучшего бомбардира в истории «Баварии» Герда Мюллера на счету 570 голов.