Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в финале Кубка Германии со «Штутгартом» (3:0), довел число своих голов за клуб до 146.
Англичанин вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории мюнхенцев.
Он обошел Арьена Роббена (144 гола) и Дитера Хенесса (145). На 6-м месте идет Роланд Вольфарт со 156 голами.
У лучшего бомбардира в истории «Баварии» Герда Мюллера на счету 570 голов.
- 32-летний Кейн провел третий сезон в мюнхенской команде после перехода из «Тоттенхэма».
- У него 147 матчей за клуб. Его средняя результативность в «Баварии» составляет 0,99 гола за игру.
Источник: Transfermarkt