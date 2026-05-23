Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз

«Бавария» в финале Кубка Германии без проблем победила «Штутгарт». Счет получился разгромным.

Хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн.

«Бавария» взял Кубок впервые с 2020 года. Это 21-й Кубок Германии для мюнхенцев – рекорд. Таким образом, в этом сезоне команда Венсана Компани сделала золотой дубль.

У «Баварии» два поражения в 2026 году. «Штутгарт» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию.

Команды встретились в Кубке Германии впервые с 2013 года. Тогда в финале «Бавария» победила со счетом 3:2.

Теперь игроки отправляются готовиться к чемпионату мира-2026.

Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе».