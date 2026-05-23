  • Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз

Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз

Вчера, 22:58
3

«Бавария» в финале Кубка Германии без проблем победила «Штутгарт». Счет получился разгромным.

Хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн.

«Бавария» взял Кубок впервые с 2020 года. Это 21-й Кубок Германии для мюнхенцев – рекорд. Таким образом, в этом сезоне команда Венсана Компани сделала золотой дубль.

У «Баварии» два поражения в 2026 году. «Штутгарт» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию.

Команды встретились в Кубке Германии впервые с 2013 года. Тогда в финале «Бавария» победила со счетом 3:2.

Теперь игроки отправляются готовиться к чемпионату мира-2026.

Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе».

Германия. Кубок. Финал
Бавария - Штутгарт - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 55; 2:0 - Г. Кейн, 80; 3:0 - Г. Кейн, 90+2 (с пенальти).

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария Кейн Гарри
Император 1
1779566512
Поздравляю, скорее всего, требл оформят
Ответить
Novochek
1779566855
Мои поздравления ! Мощная команда . Олисе нереально крут.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779568536
РФСПРФ ГРФ круто, а вот рэпер Компани как-то неуместно выглядит... лучше бы немку из берлинской команды взяли Румменигге и Хёнесс ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул 🍿 Настоящий детектив (True Detective)⚽
Ответить
