Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз

«Бавария» в финале Кубка Германии без проблем победила «Штутгарт». Счет получился разгромным.
Хет-трик оформил нападающий Гарри Кейн.
«Бавария» взял Кубок впервые с 2020 года. Это 21-й Кубок Германии для мюнхенцев – рекорд. Таким образом, в этом сезоне команда Венсана Компани сделала золотой дубль.
У «Баварии» два поражения в 2026 году. «Штутгарт» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию.
Команды встретились в Кубке Германии впервые с 2013 года. Тогда в финале «Бавария» победила со счетом 3:2.
Теперь игроки отправляются готовиться к чемпионату мира-2026.
Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе».
Германия. Кубок. Финал
Бавария - Штутгарт - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 55; 2:0 - Г. Кейн, 80; 3:0 - Г. Кейн, 90+2 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»