У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по окончании сезона покинет пост.
Среди основных кандидатов на замену – Энцо Мареска, бывший главный тренер «Челси», и Венсан Компани, возглавляющий «Баварию».
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
- В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».
- Команда также продолжает бороться с «Арсеналом» за титул в АПЛ.
- Во вторник «горожане» сыграют с «Борнмутом» на выезде, а в воскресенье примут «Астон Виллу» в заключительном туре.
