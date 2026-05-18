«Спартак» рискует лишиться Барко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть клуб в ближайшее время. Переговоры о новом контракте в тупике.
«У меня есть информация что переговоры «Спартака» и Барко застопорились. Все обещали, что «вот-вот». Спортивный директор Франсис Кахигао говорил «почти».
Но, по моей информации, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал «Спартак» и больше его улучшать не готов, они сказали «нет». А у него год контракта», – сказал футбольный деятель Тимур Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» в 2024 году за 14 миллионов евро.
- Аргентинец провел за красно-белых 72 матча, забил 22 гола, сделал 17 ассистов.
- «Спартак» 24 мая сыграет с «Краснодаром» в кубковом суперфинале.
Источник: «Бомбардир»