Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» рискует лишиться Барко

18 мая, 22:26
12

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть клуб в ближайшее время. Переговоры о новом контракте в тупике.

«У меня есть информация что переговоры «Спартака» и Барко застопорились. Все обещали, что «вот-вот». Спортивный директор Франсис Кахигао говорил «почти».

Но, по моей информации, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал «Спартак» и больше его улучшать не готов, они сказали «нет». А у него год контракта», – сказал футбольный деятель Тимур Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» в 2024 году за 14 миллионов евро.
  • Аргентинец провел за красно-белых 72 матча, забил 22 гола, сделал 17 ассистов.
  • «Спартак» 24 мая сыграет с «Краснодаром» в кубковом суперфинале.

Еще по теме:
Барко рассказал о целях «Спартака» в концовке сезона 1
Бубнов отреагировал на слова Ловчева про Барко 10
Два спартаковца претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в апреле 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1779132469
придется продавать или в конце срока бесплатно как всегда
Ответить
FFR
1779132726
Думаю, он не заслуживает улучшенного контракта. Сделали бы клуб чемпионом, тогда другое дело.
Ответить
oyabun
1779133194
Игра с Динамо Мх четко показала что Спартак без Барко очень неважно играет. Но это не повод агенту наглеть. Надеюсь все же придут к взаимовыгодному результату, потому что это только у нас Барко звезда, не факт что где то ещё будет центральной фигурой команды. Да и мало кто будет столько же платить.
Ответить
Император 1
1779133534
Если продлить не получится, то лучше летом продать, чтобы бесплатно не ушёл, да и мотивация упадёт
Ответить
СильныйМозг
1779133826
Опять об спартак ноги вытирают. Молодец хо.хол.
Ответить
шахта Заполярная
1779136974
Не заменимых нет. Хотя не хотелось бы.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779161314
Попортила свинарня Барко. Он теперь не знает как из секты вырваться. Тупик! Гыгыгы
Ответить
Айболид
1779162511
Где дубина то ? Сейчас бы его нетленка была весьма кстати : Бягут цыгане ! Бягут !
Ответить
Obojaemiy
1779162879
Давайте я договорюсь, раз вы не можете, мы с Баркито в баньку сходим, пивасика попьем, в плойку поиграем и продлимся на 3 года еще.
Ответить
SLADE2019
1779185507
Его хотелось бы оставить. Но только с той стороны, что наши горе-менеджеры вряд ли ему замену нормальную найдут. А так, его позиция также нуждается в усилении, к сожалению, как и все. Что поделаешь, мы дожились до того, что у нас нет ни одного игрока номера 1 на своей позиции в РПЛ.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование бронзовых медалей
18:53
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 