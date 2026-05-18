Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Краснодар» проиграл своe чемпионство в матче против «Динамо». Там всe и решилось. Последний тур прошeл спокойно и без какой-либо интриги. «Зенит» показал, что является лучшей командой России на дистанции.

Семак – лучший тренер в истории? Ну прекращайте. Семак – толковый тренер, но называть его лучшим в истории России – перебор. Если бы он с «Рубином» выиграл столько чемпионств, то да. А он в «Зените», где самый большой бюджет и самый лучший состав», – сказал Мостовой.