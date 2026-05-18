  • Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории

Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории

18 мая, 23:14
4

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Краснодар» проиграл своe чемпионство в матче против «Динамо». Там всe и решилось. Последний тур прошeл спокойно и без какой-либо интриги. «Зенит» показал, что является лучшей командой России на дистанции.

Семак – лучший тренер в истории? Ну прекращайте. Семак – толковый тренер, но называть его лучшим в истории России – перебор. Если бы он с «Рубином» выиграл столько чемпионств, то да. А он в «Зените», где самый большой бюджет и самый лучший состав», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (4)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779137199
РФСПРФ ГРФ по ходу для Бомбардира Мост ведущий футбольный эксперт ❝ Все знают, что с ними что-то не так, просто не знают, что именно. Все хотят исповедаться, все хотят достичь катарсиса, особенно виновные... Но виновны-то все. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Павелий
1779144349
И самый большой админресурс!
Литейный 4 (returned)
1779161435
В свинарне немногим меньше, а болтаются десятилетиями на 6 месте антинародные. Гыгыгы
