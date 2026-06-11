Канчельскис – о Батракове: «Нужно ехать в Европу, у нас развития футбола сейчас нет»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
«Если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причeм как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет и в данный момент не будет», – сказал Канчельскис.
Канчельскис вспомнил собственный опыт переезда в Англию, отметив, что вопреки сомнениям скептиков ему удалось закрепиться в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Он подчеркнул, что только в европейских лигах российские игроки могут получить необходимое спортивное развитие.
- Канчельскис выступал в Англии, Шотландии и Италии с 1991 по 2003 годы.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Legalbet