Канчельскис – о Батракове: «Нужно ехать в Европу, у нас развития футбола сейчас нет»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причeм как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет и в данный момент не будет», – сказал Канчельскис.

Канчельскис вспомнил собственный опыт переезда в Англию, отметив, что вопреки сомнениям скептиков ему удалось закрепиться в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Он подчеркнул, что только в европейских лигах российские игроки могут получить необходимое спортивное развитие.