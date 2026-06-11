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  • Канчельскис – о Батракове: «Нужно ехать в Европу, у нас развития футбола сейчас нет»

Канчельскис – о Батракове: «Нужно ехать в Европу, у нас развития футбола сейчас нет»

11 июня, 09:52
7

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причeм как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет и в данный момент не будет», – сказал Канчельскис.

Канчельскис вспомнил собственный опыт переезда в Англию, отметив, что вопреки сомнениям скептиков ему удалось закрепиться в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Он подчеркнул, что только в европейских лигах российские игроки могут получить необходимое спортивное развитие.

  • Канчельскис выступал в Англии, Шотландии и Италии с 1991 по 2003 годы.
  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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шахта Заполярная
1781163336
Кончита, а что тогда ты в России делаешь, вали к своим геям или к чухонцам в прибалтику, там развивайся.
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lek!
1781163811
Настоящего развития футбола в России ни когда не было , только распил денег и только . А по поводу уезжать согласен на все 1000000% гиблая лига , для развития молодых талантов . Закидывают большими деньгами и все , упираются в потолок и ни какого развития , главное деньги капают.
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Good_win_ФКСМ
1781167184
интересно, у кого "у нас"??? забавно такое слышать от хохла, игравшего за украинские Зарю, Динамо К., Шахтер, а после уехавшего в европейские клубы, к тому же слушать от хохла с британским гражданством ))))
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Vitaga
1781194528
кому он нужен в Европе - этот Батраков? на скамейке сидеть? разве агенты провернут махинацию такую чтоб бабла срубить. уровень Батракова не позволяет играть в топ клубе.
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Oldtrafford83
1781241916
У нас нет развития и не будет пока этим деревьям платят такие конские ЗП, там любая мотивация пропадёт развиваться!!!
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