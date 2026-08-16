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«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ

16 августа, 12:26
20

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Балтики».

«Спартак» сейчас очень вариативная команда. Это убийцы такие, что если они начнут бить, то там мало не покажется. Они не уступят. А настрой принципиальный будет, тем более «Спартаку» сейчас нельзя проигрывать.

В целом, если взять по игре, они «Краснодару» (1:2) не уступили. По технико-тактическим действиям они сейчас лучше всех, даже лучше «Краснодара». У них просто большой процент брака, особенно при реализации», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
  • В прошлом сезоне «Балтика» победила «Спартак» в обоих кругах.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (20)
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...уефан
1786872517
...ну-да, убийцы... Убийцы своих болельщиков...
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гууд
1786874654
и восстали они, машины убыйцы))) а Кариоке все ровно двойка)))
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boris63
1786874873
Лучше бы молчал.
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evgevg13
1786875177
Нельзя на ночь много есть. Такое снится...
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Desma
1786875490
Балтика -исключение из правил и своим дворовым футболом не даст себя убить. Весело сегодня будет на «Ростех Арене».
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Garrincha58
1786877217
Кто нибудь посоветуйте ему сходить к психологу
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Антрацитовый волхв
1786877512
Краснодар выиграют — поверю.
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slavа0508
1786877695
Да всё это херня ТТД . катай мяч вот тебе и ТТД ...а выигрывает . не тот кто делает много ТТД . а тот кто быстро доходит до ворот и точно бьёт ...
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k611
1786878511
Моменты будут создавать и реализовывать и всё будет тип топ. Просто сопернику проще свои моменты реализовывать - ведь в воротах Спартака "великий" Максименко...
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Интерес
1786884942
"Убийц"-в утиль!
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