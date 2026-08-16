«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Балтики».

«Спартак» сейчас очень вариативная команда. Это убийцы такие, что если они начнут бить, то там мало не покажется. Они не уступят. А настрой принципиальный будет, тем более «Спартаку» сейчас нельзя проигрывать.

В целом, если взять по игре, они «Краснодару» (1:2) не уступили. По технико-тактическим действиям они сейчас лучше всех, даже лучше «Краснодара». У них просто большой процент брака, особенно при реализации», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».