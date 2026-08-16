«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»

У «Локомотива» возникли затруднения с покупкой у «Крыльев Советов» полузащитника Сергея Бабкина

«Локомотив» дает за Бабкина 200 млн рублей, «Рубин» – 220 млн, а Крылья хотят 270: на деньги от продажи Артема Карпукаса паровозы собираются вернуть из Самары своего 23-летнего воспитанника. Я уже писал ранее об интересе из Черкизово к Сергею + давал цифру 300 млн рублей по его отступным в контексте возможного перехода в ЦСКА.

Однако сделка скорее имеет шансы пройти не по опции, а дешевле. Если, конечно, в ходе торгов «Рубин» или «Локо» не ворвется с ее активацией. Но пока это выглядит маловероятным. На текущий момент «Крылья» готовы отпустить игрока на 30 млн дешевле отступных и ждут повышения ставок от интересантов на Бабкина», – написал инсайдер Иван Карпов.