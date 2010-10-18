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Локомотив
Сергей Бабкин
€ 2 млн
Сергей Бабкин
Локомотив
25 сентября 2002 (24)
#6 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Локо» сообщил о состоянии Бабкина, получившего тяжелую травму против «Краснодара»
18 октября
6
Фото
«Локомотив» показал ногу Бабкина после матча с «Краснодаром» – у него подозрение на перелом
18 октября
10
У летнего новичка «Локомотива» подозрение на перелом лодыжки
17 октября
2
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Стало известно, как «Локомотив» заплатит за трансфер Бабкина
22 августа
1
Фото
«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника
21 августа
2
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
20 августа
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
19 августа
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
19 августа
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
18 августа
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
18 августа
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
16 августа
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
15 августа
ЦСКА нашел замену Баринову
22 июня
1
В «Локомотиве» раскрыли имена игроков, которых хотят подписать летом
15 мая
3
«Локомотив» рассмотрит трех центральных полузащитников
5 мая
«Локомотив» заинтересовался двумя игроками «Крыльев Советов»
4 мая
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
13 января
В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову
2025.12.14 14:55
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«Крылья» приняли решение по будущему трех игроков
2025.12.04 10:12
ЦСКА рассматривает трех опорников
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«Крылья Советов» выкупили игрока «Локомотива»
2023.09.13 13:44
«Крылья Советов» заплатят 40 миллионов рублей за полузащитника «Локомотива»
2023.09.11 09:21
Агент Шпинев: «Офис «Локомотива» стал дырявым»
2023.06.11 10:47
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«Крылья Советов» выкупили полузащитника «Локомотива» за 30 миллионов рублей
2023.06.10 13:34
«Локомотив» и «Крылья Советов» совершат обмен футболистами
2022.12.21 17:46
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