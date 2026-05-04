«Локомотив» заинтересовался двумя игроками «Крыльев Советов»

«Локомотив» интересуется двумя футболистами «Крыльев Советов» – полузащитником Сергеем Бабкиным и вингером Иваном Олейниковым.
В московском клубе уже давно наблюдают за футболистами самарцев и летом постараются осуществить их переходы.
Transfermarkt оценивает стоимость Бабкина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с самарцами рассчитан до середины 2029 года.
Стоимость Олейникова Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро. Срок его соглашения с «Крыльями Советов» рассчитан до середины 2027 года.
- 23-летний Бабкин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- 27-летний Олейников в текущем сезоне сыграл за самарцев в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»