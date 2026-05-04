«Локомотив» заинтересовался двумя игроками «Крыльев Советов»

«Локомотив» интересуется двумя футболистами «Крыльев Советов» – полузащитником Сергеем Бабкиным и вингером Иваном Олейниковым.

В московском клубе уже давно наблюдают за футболистами самарцев и летом постараются осуществить их переходы.

Transfermarkt оценивает стоимость Бабкина в 1,8 миллиона евро. Его контракт с самарцами рассчитан до середины 2029 года.

Стоимость Олейникова Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро. Срок его соглашения с «Крыльями Советов» рассчитан до середины 2027 года.