«Балтика» выиграла борьбу у «Локомотива» и «Рубина» в споре за защитника

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к подписанию контракта с «Балтикой».
Стороны согласовывают последние детали соглашения.
Шнапцевым интересовались сразу несколько клубов, в том числе «Локомотив» и «Рубин». Однако калининградцы предложили футболисту самых хорошие условия, тем более, что ситуациию с деньгами на трансферы у железнодорожников остается непонятной.
«В Шнапцеве в калининградском клубе видят замену Саусю, перешедшему в прошлом году в «Спартак». При этом, Максим может играть как справа, так и слева», – написал источник.
- 22-летний Шнапцев в минувшем сезоне провел за «Пари НН» 25 матчей, сделал 3 ассиста.
- Он воспитанник «Локомотива».
- Transfermarkt оценивает стоимость Шнапцева в 800 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»