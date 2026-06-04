«Балтика» выиграла борьбу у «Локомотива» и «Рубина» в споре за защитника

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к подписанию контракта с «Балтикой».

Стороны согласовывают последние детали соглашения.

Шнапцевым интересовались сразу несколько клубов, в том числе «Локомотив» и «Рубин». Однако калининградцы предложили футболисту самых хорошие условия, тем более, что ситуациию с деньгами на трансферы у железнодорожников остается непонятной.

«В Шнапцеве в калининградском клубе видят замену Саусю, перешедшему в прошлом году в «Спартак». При этом, Максим может играть как справа, так и слева», – написал источник.