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  • Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»

Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»

8 августа, 18:47
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Крыльями Советов» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

«Мы сыграли достаточно хорошо и очень качественно. Я рад, что мы не пропустили гол. У нас новый вратарь сыграл «на ноль». Очень качественно сыграла оборона. Понимали, что «Крылья» в атаку играют достаточно хорошо в одной трети у чужих ворот. Я специально оставался и смотрел матч «Крыльев» с «Динамо». Смотрели и «Динамо», чтобы подготовиться, и «Крылья». Мы постарались сделать так, чтобы на нашей одной трети было меньше действий «Крыльев».

Мои футболисты сыграли и выполнили это очень хорошо. Удачи «Крыльям». Продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол, который был в первых турах в Москве. Это непросто, я знаю», – сказал Талалаев.

  • Тренер в 2020 году был в «Крыльях Советов».
  • У «Балтики» шесть очков после трех туров.
  • «Крылья Советов» заработали в трех турах два очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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Интерес
1786204762
ПОлное интервью хорошее и спокойное, без фанаберии и шероховатостей.
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Интерес
1786204767
ПОлное интервью хорошее и спокойное, без фанаберии и шероховатостей.
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Просто-333
1786206725
Хорошо сказал
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СПОРТ 21 века
1786254652
Довелось посмотреть игру в записи на Премьере, и стало понятно, что Балтика способна играть в разный футбол. Могут играть как откровенные древолазы, а могут интересно контролировать мяч, применять в игре финты, как, например, было в кубковом матче с Зенитом. Помнится домашняя игра Балтики в прошлом сезоне против Локомотива. Тогда ведь команда Талалаева буквально разрезала Локомотив пополам: играла забросами на Хиля, разыгрывала различные многоходовки, комбинировала, меняя вектор направления, играла в одно касание, прессинговала. И всё это делал один и тот же состав. Это к разговору о том, что Балтика якобы играет примитивно. Нет, здесь скорее правильнее будет сказать, что Талалаев под каждого соперника находит свой футбол. Каждому тренеру старается предлагать максимально неудобный стиль игры. Плюс калининградцы ещё идеально играют на подборах и вторых мячах. В случае потери моментально включаются в контрпрессинг и быстро доставляют его в зону атаки. И это уже системный футбол...
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