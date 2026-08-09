В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»

Журналист издания The Athletic Макс Мэтьюз оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Матвей Сафонов проводит впечатляющий матч в воротах. Россиянин изначально не рассматривался как основной голкипер – ожидалось, что первым номером станет Люка Шевалье. Однако в прошлом сезоне Сафонов очень хорошо проявил себя в составе «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов.

Сегодня он продолжает демонстрировать отличную форму. Именно благодаря Сафонову «ПСЖ» по-прежнему сохраняет ничейный счeт. Мбемо уже мог оформить хет-трик!» – написал Мэтьюз в своем издании.