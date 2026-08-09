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В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»

9 августа, 09:47
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Журналист издания The Athletic Макс Мэтьюз оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Матвей Сафонов проводит впечатляющий матч в воротах. Россиянин изначально не рассматривался как основной голкипер – ожидалось, что первым номером станет Люка Шевалье. Однако в прошлом сезоне Сафонов очень хорошо проявил себя в составе «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов.

Сегодня он продолжает демонстрировать отличную форму. Именно благодаря Сафонову «ПСЖ» по-прежнему сохраняет ничейный счeт. Мбемо уже мог оформить хет-трик!» – написал Мэтьюз в своем издании.

  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года.
  • Его контракт рассчитан до 2029 года.
  • В прошлом сезоне российский голкипер помог парижанам выиграть Лигу чемпионов.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Просто-333
1786259290
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Skull_Boy
1786272052
Комментарий удален пользователем
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