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  • Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe

Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe

29 августа, 12:19
15

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку от L’Équipe за матч второго тура Лиги 1 против «Лилля» (2:2).

Он пропустил два гола, совершил два сейва, 26 раз коснулся мяча, сделал 77% точных передач (17 из 22).

Издание оценило игру российского футболиста на 4 балла из 10. Столько же у Вильяма Пачо, Магнеса Аклиуша и Хвичи Кварацхелии.

Все оценки «ПСЖ» от L’Équipe: Сафонов – 4, Хакими – 5, Маркиньос – 6, Пачо – 4, Заир-Эмери – 3, Бералдо – 3, Витинья – 7, Фабиан Руис – 5, Дуэ – 5, Ферран Торрес – 3, Аклиуш – 4.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль Сафонов Матвей
Комментарии (15)
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Император Бомжей
1787996111
Да он как бы из матча в матч, ничего особенного не показывает, там лавка скоро, а через год трансфер. Статистика ужасная, играет плохо, результаты команды плохие в новом сезоне.
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Интерес
1788000604
Началось...Ну ,делит непочётное второе-третье места в антирейтинге! Но есть куда расти-в обе стороны.
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ПалкоВводецъ007
1788000630
С неба звёздочка упала. Гыгыгы
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Garrincha58
1788003494
У команды дырявая защита, а виноват по мнению этих недоэкспертов русский вратарь два гола были не берущимися.Эта газетёнка придирается так потому, что он русский
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Evgenijgerasimov607@gmail
1788165635
Сафон это решето,правильно сказал про него Платини,повезло,что попал в эту команду,любой средний вратарь сыграл бы не хуже
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