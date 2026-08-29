Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку от L’Équipe за матч второго тура Лиги 1 против «Лилля» (2:2).

Он пропустил два гола, совершил два сейва, 26 раз коснулся мяча, сделал 77% точных передач (17 из 22).

Издание оценило игру российского футболиста на 4 балла из 10. Столько же у Вильяма Пачо, Магнеса Аклиуша и Хвичи Кварацхелии.

Все оценки «ПСЖ» от L’Équipe: Сафонов – 4, Хакими – 5, Маркиньос – 6, Пачо – 4, Заир-Эмери – 3, Бералдо – 3, Витинья – 7, Фабиан Руис – 5, Дуэ – 5, Ферран Торрес – 3, Аклиуш – 4.