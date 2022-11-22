- 19 февраля
- 22:18 Фото Технический директор «ПСЖ» Кампуш спустился на скамейку по ходу игры с «Лиллем» и стал руководить командой
- 20:35 Фото Жена Месси эмоционально встретила его победный штрафной в матче с «Лиллем» 2
- 17:59 Мбаппе раскритиковал своих защитников после пропущенного мяча от «Лилля» 1
- 17:00 Лига 1. Месси на 95-й минуте вырвал для «ПСЖ» волевую победу над «Лиллем» (4:3). У Мбаппе дубль 4
- 16:36 Фото Неймар получил тяжелую травму голеностопа и заплакал 3
- 13:53 Где смотреть матч «ПСЖ» – «Лилль»: 24 тур Лига 1, 19 февраля 2023
- 18 февраля
- 11:11 Месси пропустил тренировку «ПСЖ» 1
- 14 февраля
- 23:51 В туалете домашнего стадиона «Ниццы» во время игры с «Лиллем» снимали порно 2
- 6 февраля
- 09:51 Фонсека отреагировал на новость о конфликте с президентом «Лилля»
- 08:50 У Фонсеки возник конфликт с президентом «Лилля»
- 29 января
- 14:29 «Интер» рассматривает двух игроков на случай зимнего ухода Шкриньяра в «ПСЖ»
- 24 января
- 14:14 На Шомуродова претендуют шесть клубов. «Рома» назвала цену 2
- 19 января
- 11:47 «Лилль» определился с размером предложения по Шомуродову 3
- 22 ноября 2022
- 02:20 Тимоти Веа: «Отец не сыграл на ЧМ. Сейчас я проживаю это через себя»
- 01:25 Веа – первый после Пеле автор гола в ворота Уэльса на ЧМ
- 31 октября 2022
- 20:41 «Динамо» в 2019 году отказалось покупать Языджи за 23 миллиона 5
- 23 октября 2022
- 23:35 Лига 1. «Лилль» победил «Монако» – 4:3. Экс-игрок «Краснодара» сделал дубль, Головин отыграл весь матч 1
- 11 сентября 2022
- 00:06 Лига 1. Жиго принес «Марселю» волевую победу над «Лиллем» 5
- 3 сентября 2022
- 10:20 Чемпион Турции подписал экс-игрока ЦСКА Языджи
- 2 сентября 2022
- 03:29 Языджи близок к возвращению в Турцию