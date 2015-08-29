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€ 205 млн
Лилль - новости команды
Лилль
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Пьер Моруа
Сайт:
http://www.losc.fr
Тренер:
Давиде Анчелотти
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига 1. Мбаппе помог «Лиллю» Анчелотти обыграть дома «Труа» (2:0)
13 сентября
«Лилль» – «Труа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Лилль» – «Труа»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
8 сентября
«Лилль» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Лилль» – «Бетис»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
«Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Тулуза» – «Лилль»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
2 сентября
Фото
«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
15
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
Фото
Лига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
Трансляция
«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Лилль» – «ПСЖ»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
27 августа
Фото
«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Трансляция
«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Анжер» – «Лилль»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
22 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
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ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
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18 июня
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Мбаппе повторил бомбардирский рекорд сборной Франции
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«Арсенал» предложит 70 миллионов за 18-летнего хавбека сборной Марокко
14 июня
39-летний Жиру принял решение по своему будущему
8 июня
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Стали известны все участники Лиги чемпионов-2026/27
2 июня
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Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов
1 июня
Анчелотти возвращается к работе в Европе
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