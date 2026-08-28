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Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)

28 августа, 23:59
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«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске, матч обслужил арбитр Эрик Ваттеллье.

В середине первого тайма полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон открыл счет. На 84-й минуте нападающий хозяев Дилан Баква укрепил преимущество. На 90+1-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья сократил отставание. На 90+5-й минуте защитник парижан Маркиньос восстановил равновесие.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел полный матч и совершил два спасения.

Парижане с двумя очками занимают шестое место в турнирной таблице, «Лилль» с четырьмя очками лидирует.

Франция. Лига 1. 2 тур
Лилль - ПСЖ - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Арнар Харальдссон, 21; 2:0 - Д. Баква, 84; 2:1 - Витинья, 90+1; 2:2 - Маркиньос, 90+5.
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Этан Мбаппе
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Хакон Арнар Харальдссон
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Фелиш Коррея
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Оливье Жиру
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Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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Император 1
1787952233
Так упустить победу надо постараться...
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legend.2027
1787955891
Стартовал новый сезон РПЛ! Футбол – самая отличная тема для ставок. Беру прoгнозы на сервисе – «ставка_прогноз _ру». Ищите в Яндексе. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Гарантии, отчеты ежедневно.
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Skull_Boy
1787970043
Лавка все ближе
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k611
1787979946
Старт ПСЖ пока не впечатляет
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zigbert
1787989958
Удивительное спасение. Но все же старт для ПСЖ провальный.
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нейтральныйкакникто
1788135980
Два спасения!!!!!)) А сколько не спасений??? ТОЖЕ ДВА!!!)))50 на 50)))!!Это не вратарь , это просто ... хоть кого , хоть..просто в в ворота чучело поставить!
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