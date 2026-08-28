Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)

«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре чемпионата Франции.
Встреча прошла на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске, матч обслужил арбитр Эрик Ваттеллье.
В середине первого тайма полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон открыл счет. На 84-й минуте нападающий хозяев Дилан Баква укрепил преимущество. На 90+1-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья сократил отставание. На 90+5-й минуте защитник парижан Маркиньос восстановил равновесие.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел полный матч и совершил два спасения.
Парижане с двумя очками занимают шестое место в турнирной таблице, «Лилль» с четырьмя очками лидирует.
Франция. Лига 1. 2 тур
Лилль - ПСЖ - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Арнар Харальдссон, 21; 2:0 - Д. Баква, 84; 2:1 - Витинья, 90+1; 2:2 - Маркиньос, 90+5.
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Александро
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Ромен Перро
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Бенжамин Андре
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Набиль Бенталеб
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Этан Мбаппе
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Хакон Арнар Харальдссон
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Фелиш Коррея
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Оливье Жиру
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Берке Эзер
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Дилан Баква
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Кельвин Вердонк
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Гаэтан Перрен
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Нгал'айель Мукау
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Фабиан Руис
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Лукас Бералдо
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Витинья
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Варрен Заир-Эмери
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Вильям Пачо
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Маркиньос
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Ашраф Хакими
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Хвича Кварацхелия
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Источник: «Бомбардир»