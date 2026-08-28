Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)

«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске, матч обслужил арбитр Эрик Ваттеллье.

В середине первого тайма полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон открыл счет. На 84-й минуте нападающий хозяев Дилан Баква укрепил преимущество. На 90+1-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья сократил отставание. На 90+5-й минуте защитник парижан Маркиньос восстановил равновесие.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел полный матч и совершил два спасения.

Парижане с двумя очками занимают шестое место в турнирной таблице, «Лилль» с четырьмя очками лидирует.