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  • «Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

23 августа, 15:01
Анжер
23.08.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
11' О. Жиру 31' Т. Сантуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жордан Лефор
(К) ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
26
Антони Бермон
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
19
Başar Önal
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
36
Бане Диатта
ОП
11
Аруна Джибирин
ПВ
9
Проспер Питер
ЦФ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
26
Бермон
10
Сбаи
19
Эль Уаззани
4-1-3-2
1
Эзер
22
Сантуш
3
Нгой
4
Александро
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Мбаппе
9
Жиру
19
26
Бермон
9
Питер
9
Питер
26
Бермон
18
Аллевина
11
Джибирин
11
Джибирин
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
36
Диатта
36
Диатта
14
Белхдим
19
Эль Уаззани
7
Симбаколи
7
Симбаколи
19
Эль Уаззани
19
20
Коррея
20
Коррея
19
8
Мбаппе
11
Сахрауи
11
Сахрауи
8
Мбаппе
9
Жиру
28
Перрен
28
Перрен
9
Жиру
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
26
26
10
Харальдссон
Остались в запасе
Анжер
Лилль
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
Точно не сыграют
Харис Белькебла
ЦП
Луи Мутон
ОП
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Хамза Игамане
ЦФ
Статистика матча Анжер - Лилль
2
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
472
384
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.99
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лилль»

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
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