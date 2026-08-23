23.08.2026, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-3-1-2
1
Лопеш
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
26
Бермон
10
Сбаи
19
Эль Уаззани
4-1-3-2
1
Эзер
22
Сантуш
3
Нгой
4
Александро
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Мбаппе
9
Жиру
19
26
Бермон
9
Питер
9
Питер
26
Бермон
18
Аллевина
11
Джибирин
11
Джибирин
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
36
Диатта
36
Диатта
14
Белхдим
19
Эль Уаззани
7
Симбаколи
7
Симбаколи
19
Эль Уаззани
19
20
Коррея
20
Коррея
19
8
Мбаппе
11
Сахрауи
11
Сахрауи
8
Мбаппе
9
Жиру
28
Перрен
28
Перрен
9
Жиру
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
26
26
10
Харальдссон
Остались в запасе
Анжер
Лилль
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
Точно не сыграют
Лилль
Точно не сыграют
Статистика матча Анжер - Лилль
2
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
472
384
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.99
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля», 1-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»