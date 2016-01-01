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Лига 1 2025/2026
Команды
Анжер
€ 60 млн
Анжер
Анжер
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Раймон Копа
Сайт:
http://www.angers-sco.fr
Тренер:
Александр Дюже
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Гавр» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Гавр» – «Анжер»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
«Анжер» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Анжер» – «Ренн»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Осер» – «Анжер»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Анжер» – «Лилль»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
22 августа
Фото
«Анжер» подписал чемпиона Европы 2016 года
17 июня
1
Участник ЧМ-2026 из-за травм потерял двух игроков из топ-5 лиг перед стартом турнира
11 июня
«Брест» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.73
16 мая
«Анжер» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.30
9 мая
Трансляция
«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Осер» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.67
2 мая
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)
25 апреля
7
Трансляция
«Анжер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Анжер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Ренн» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Ренн» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
10 апреля
Трансляция
«Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Трансляция
«Ланс» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026
20 марта
«Ланс» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.95
19 марта
Трансляция
«Анжер» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Анжер» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.77
13 марта
Трансляция
«Нант» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Нант» – «Анжер»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 3.15
6 марта
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
28 февраля
1
Трансляция
«Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Монако» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.5
27 февраля
Трансляция
«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
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3
4
5
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