28.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-2-1-2-1
16
Кен
12
Энрике
25
Фас
4
Тезе
5
Керер
6
Закария
23
Бамба
15
Камара
31
Фати
10
Головин
9
Балогун
3-3-2-2
40
2
Аркю
26
Анен
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
21
Лефор
93
Белькебла
14
Белхдим
35
9
Койялипу
23
Бамба
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
23
Бамба
12
Энрике
24
Адингра
24
Адингра
12
Энрике
31
Фати
29
29
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
14
Белхдим
5
5
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
20
20
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
9
Койялипу
31
31
9
Койялипу
Остались в запасе
Монако
Анжер
50
Янн Льенар
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
Точно не сыграют
Мамаду Кулибали
ЦП
Крепин Дьятта
ПВ
Эрик Дайер
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча Монако - Анжер
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
778
294
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Анжера», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»