Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 19:41
Монако
28.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
57' Ф. Балогун 62' С. Адингра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
23
Аладжи Бамба
ОП
15
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
35
Prosper Peter
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
50
Янн Льенар
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
24
Симон Адингра
ЛВ
29
Paris Brunner
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
5
Marius Courcoul
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Амин Сбаи
ЛФ
31
Djibirin Harouna
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Кен
12
Энрике
25
Фас
4
Тезе
5
Керер
6
Закария
23
Бамба
15
Камара
31
Фати
10
Головин
9
Балогун
3-3-2-2
40
2
Аркю
26
Анен
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
21
Лефор
93
Белькебла
14
Белхдим
35
9
Койялипу
23
Бамба
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
23
Бамба
12
Энрике
24
Адингра
24
Адингра
12
Энрике
31
Фати
29
29
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
26
Анен
3
Экоми
3
Экоми
26
Анен
14
Белхдим
5
5
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
20
20
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
9
Койялипу
31
31
9
Койялипу
Остались в запасе
Монако
Анжер
50
Янн Льенар
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
Точно не сыграют
Мамаду Кулибали
ЦП
Крепин Дьятта
ПВ
Эрик Дайер
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Под вопросом
Папе Кабрал
ЦП
Статистика матча Монако - Анжер
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
778
294
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Анжера», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Анжер»

«Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Монако
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать игрока
13:35
Судей РПЛ предложили отправлять к психологу или психиатру
13:25
4
Агент Кисляка рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку
13:11
2
Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА
12:26
3
Семин прокомментировал дебют Карседо в «Спартаке»
12:12
1
Канчельскис вынес суровый приговор «Спартаку»
12:11
8
Экс-судья РПЛ разобрал работу Буланова в матче «Сочи» – «Спартак»
11:53
2
В клубе РПЛ не платят зарплату
11:28
4
Лапочкин назвал великолепное решение Карасева в матче «Ахмат» – ЦСКА
11:12
2
Экс-судья РПЛ назвал истерией реакцию на отмену гола «Балтики»
10:29
28
Все новости
Все новости
Лига 1. «ПСЖ» с трудом победил «Гавр», Сафонов отыграл на ноль
1 марта
5
Головин сделал ассисты в трех матчах подряд за «Монако»
28 февраля
1
ВидеоЖена Сафонова заставила его мыть посуду
28 февраля
1
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова
27 февраля
1
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
25 февраля
4
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
24 февраля
5
Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили
24 февраля
1
Игрок «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
24 февраля
Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»
24 февраля
Экс-тренер «Шахтера» жестко прошелся по Трампу: «Он думает только о деньгах»
23 февраля
5
Шевалье пропустит ЧМ-2026, если не вытеснит Сафонова из состава «ПСЖ»
23 февраля
5
Шевалье понимает, что теперь его судьба в руках Сафонова
23 февраля
1
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
23 февраля
8
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
23 февраля
17
ФотоСафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения
22 февраля
1
ФотоСафонов прокомментировал возвращение «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции
22 февраля
1
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
22 февраля
5
Лига 1. «Монако» без Головина устроил ремонтаду против лидера
21 февраля
1
Зидан договорился с новой командой
21 февраля
1
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
19 февраля
2
Черчесов отметил свой вклад в карьеру Сафонова
19 февраля
2
Во Франции отреагировали на удаление Головина во втором матче подряд
19 февраля
Стал известен срок дисквалификации Головина в Лиге 1
19 февраля
3
Сафонов высказался о статусе основного вратаря в «ПСЖ»
18 февраля
Хаби Алонсо отказался возглавить участника Лиги чемпионов
18 февраля
Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ
17 февраля
6
Сафонову предрекли первый номер в «ПСЖ» на долгие годы
15 февраля
2
Первый тренер Сафонова – о трех пропущенных от «Ренна»: «В «ПСЖ» только этого и ждут»
15 февраля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 