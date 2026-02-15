Сафонову предрекли первый номер в «ПСЖ» на долгие годы

Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ» на ближайшие годы. Так считает бывший спортивный директор «Зенита» и экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини.

«Да, Сафонов может стать номером один в «ПСЖ» на годы. Как мы видим, сейчас место в воротах занимает именно он, а Шевалье сидит на лавке.

К сожалению, команда проиграла «Ренну» в гостях и сейчас занимает только второе место в таблице. Но все равно Матвей сохраняет отличные шансы выйти в следующих матчах. Я желаю ему много-много удачи», – сказал Чинквини.