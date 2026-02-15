Введите ваш ник на сайте
Сафонову предрекли первый номер в «ПСЖ» на долгие годы

Сегодня, 17:20
2

Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ» на ближайшие годы. Так считает бывший спортивный директор «Зенита» и экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини.

«Да, Сафонов может стать номером один в «ПСЖ» на годы. Как мы видим, сейчас место в воротах занимает именно он, а Шевалье сидит на лавке.

К сожалению, команда проиграла «Ренну» в гостях и сейчас занимает только второе место в таблице. Но все равно Матвей сохраняет отличные шансы выйти в следующих матчах. Я желаю ему много-много удачи», – сказал Чинквини.

  • «ПСЖ» в последнем матче уступил «Ренну» со счетом 1:3 и упустил лидерство в чемпионате.
  • Сафонов впервые пропустил три гола за матч, выступая за «ПСЖ».
  • Его оценка за игру с «Ренном» – 5,7. Хуже только у Ильи Забарного.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1771167209
С такой кривой статой, 1 удар в створ это гол, максимум он станет №1 на лавке, где даже у Шевалье таких приколов нет
Ответить
k611
1771170841
После матча с Ренном слишком смелое заявление. Наверное в ближайшие матчи ждёт скамейка для профилактики.
Ответить
